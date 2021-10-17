В Лянторе финишировала реставрация ДШИ №2

В Лянторе завершился капитальный ремонт ДШИ №2 в рамках нацпроекта «Культура» – теперь 386 детей могут начать заниматься вокалом, игрой на музыкальных инструментах, танцами в обновленных аудиториях. На эти цели ушло порядка 30 миллионов рублей. Отмечается, что реставрацию здание прошло впервые за 35 лет.

«Этот объект важен не только для Лянтора, а вообще для Сургутского района, потому что сеть учреждений культуры насчитывает шесть организаций, плюс филиальная система. На самом деле, фонд уже довольно-таки подустарел, требует и капитальных ремонтов, и, как на Солнечном, установки нового здания», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Сергей Тирон.

Также обновленное здание накануне посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона убедилась, что все условия программы «Доступная среда», направленная на создание комфортных условий для граждан с ОВЗ, соблюдены. Также Комарова пожелала воспитанникам лянторской ДШИ успехов на творческом поприще.