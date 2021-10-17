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Бассейн сургутской гимназии «Лаборатория Салахова» отремонтировали

На ремонт бассейна гимназии «Лаборатория Салахова» из бюджета Сургута ушло более 105 миллионов

Бассейн сургутской гимназии «Лаборатория Салахова» отремонтировали
Фото: Р.Нуриев

В Сургуте плавательный бассейн гимназии «Лаборатория Салахова» отремонтировали. На эти цели потребовалось более 105 миллионов рублей – деньги выделили из местного бюджета. Об этом сообщает местная администрация.

Отмечается, что в рамках работ был выполнен ремонт чаш бассейнов с устройством мембраны, произведена отделка внутренних помещений, согласно требований СП, СанПиН, усилены ж/б конструкции, заменили инженерные системы, выполнили обустройство кровли, фасадов, крылец, благоустройство прилегающей территории, а также мероприятия по обеспечению доступа людям с ограниченными возможностями.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 500, комментариев: 0

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