В Сургуте осудили двух наркосбытчиков, пойманных с поличным еще год назад

В Сургуте осудили 27-летнюю женщину и 19-летнего молодого человека за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Злоумышленники в июле 2020 года приобрели «синтетику» в интернете и собрались делать закладки, но попались с поличным.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и назначил наказание женщине - в виде 12 лет, молодому человеку - 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил», – сообщает прокуратура Югры.