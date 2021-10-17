Сургутских студентов-архитекторов планируют подключить к благоустройству

Главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев предложил подключать студентов-архитекторов к планированию новых объектов благоустройства. В свою очередь, обучающиеся колледжа русской культуры представили директору департамент архитектуры и градостроительства свои проекты зон взрослого и детского отдыха, а также поделились своим видением благоустройства центральных улиц.

«Предлагаю студентам колледжа, предпринимателям, любым творческим людям принять участие в решении комплексных задач по реновации Сургута. Вместе мы сможем сделать так, чтобы каждый уголок города стал неповторимым местом, как для тех, кто в нем живет, так и для тех, кто сюда приезжает», – подчеркнул Астраханцев.