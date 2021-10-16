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​Югорскому гвардейцу пришлось выстрелить в семейного дебошира, который кидался на него с топором

В Сургутском районе после нападения на нацгвардейца госпитализирован семейный дебошир

​Югорскому гвардейцу пришлось выстрелить в семейного дебошира, который кидался на него с топором

51-летний житель поселка Нижнесортымский стал фигурантом уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчина напился, устроил семейный дебош, угрожал убийством жене и детям, а потом напал на росгвардейцев, которые прибыли на вызов. Силовикам пришлось применить оружие.

Инцидент произошел около полуночи в пятницу, 15 октября. «Подозреваемый высказывал угрозы убийством своей супруге и двоим несовершеннолетним детям. При прибытии на место происшествия патруля Росгвардии, злоумышленник бросил в одного из сотрудников вневедомственной охраны нож, попав в бронежилет, после чего попытался применить в отношении сотрудников Росгвардии насилие, замахнувшись топором. С целью пресечения противоправных действий в отношении подозреваемого применено табельное оружие, он госпитализирован», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается. В Росгвардии отмечают, что ранее семейный тиран уже привлекался к административной ответственности.

Напомним, на этой неделе это уже второе уголовное дело, связанное с нападением на сотрудника правоохранительных органов. В Пыть-Яхе разъяренная толпа окружила машину полицейского, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП с пострадавшим. Расследование этого дела контролирует прокуратура.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 147, комментариев: 0

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