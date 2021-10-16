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​В Югре ликвидировали сеть нелегальных казино

Сургутяне организовали в Югре сеть нелегальных казино под видом благотворительного фонда

​В Югре ликвидировали сеть нелегальных казино
Видео: vk.com/suskhmao

В нескольких городах Югры работали нелегальные казино, замаскированные под благотворительные фонды. Банда начала работать весной этого года.

Игорные клубы создали четверо югорчан в разных городах региона. В банду были вовлечены не меньше 11 человек. На данный момент силовики пресекли работу пяти клубов. Из них изъяты 180 единиц игрового оборудования, в том числе игровые автоматы и компьютеры, используемые в качестве игровых автоматов, денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

«По версии следствия четверо жителей Сургута в возрасте от 33 до 37 лет в период с мая по июнь 2021 года организовали в нескольких городах округа игорные клубы, в которых проводили азартные игры с использованием игровых автоматов и компьютеров, подключенных к сети Интернет. В целях функционирования клубов организаторы вовлекли в незаконную деятельность не менее 11 местных жителей, а сами контролировали поступление денежных средств, распределяли прибыль. В целях конспирации незаконной деятельности организаторы создали фиктивный благотворительный фонд, который реальную благотворительную деятельность не осуществлял, ставки на игру принимались от граждан под видом добровольных пожертвований», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконные организация и проведение азартных игр». Организаторы задержаны, один из них – при попытке покинуть территорию округа. У него обнаружено и изъято более 32 миллионов рублей, которые по имеющимся данным получены от незаконных азартных игр. В отношении всех четверых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 532, комментариев: 0

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