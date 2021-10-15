Депутаты седьмого созыва встретились на первом заседании думы Сургута

Сегодня, 15 октября, состоялось первое заседание седьмого созыва думы Сургута. Народных избранников поздравили с победой на выборах и вручили удостоверения и нагрудные знаки.

«Вы принимаете эстафету и опыт от команды шестого созыва, которая очень много сделала для того, чтобы инициативы и идеи горожан были воплощены. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить депутатов думы предыдущего созыва и пожелать седьмому созыву, чтобы те идеи и наказы, которые продолжают реализовываться, вами были поддержаны», – в своей поздравительной речи отметила и.о. главы города Сургута Анна Томазова.

С сегодняшнего дня сургутскую думу на неосвобожденной основе возглавил депутат Максим Слепов – за его выдвижение проголосовало 23 депутата, против только один. Заместителями Председателя стали Надежда Красноярова (на освобожденной основе) и Виктор Пономарев (на неосвобожденной).

«Пусть это звучит банально, но дума – это коллегиальный орган, мы работаем вместе. Я очень рассчитываю на помощь заместителей. Когда мы соберемся на депутатские слушания, именно там и разделим полномочия по комитетам, определимся, кто какую часть работы будет выполнять», – сказал в интервью журналистам Слепов.