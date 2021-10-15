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​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 октября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 октября? // АФИША
Фото: vk.com

16 октября

Спектакль «Кошкин дом»

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11

Время: 11:00 и 13:00

Спектакль о настоящей дружбе для самых маленьких. Персонажи «Кошкиного дома» расскажут детям о том, как отличать настоящего друга от притворного.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 400 рублей. 0+

Премьера концертной программы «Время выбирать» в исполнении концертного оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 11

Время: 18:00

Традиционно оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд» начинает творческий сезон в жанре «рок». Сургутяне услышат хиты культовых команд «Мумий Тролль», «Сплин», «Моральный кодекс», «Жуки» и «Би-2». В программе прозвучат «Батарейка», «О свободе», «Круги на воде», «Эй, земля», «Невеста», «Мой рок-н-ролл», а также песни современных рок-музыкантов.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билетов: от 400 рублей. 16+

SAGE: медитативный концерт и презентация альбома

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1

Время: 20:00

Концерт пройдет в горизонтальном положении для максимального расслабления тела и осознанности слушателей. Полное погружение в мир фантазий под космические композиции проекта «Sage».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билетов: от 600 до 1000 рублей. 16+

17 октября

Премьера концертной программы для детей «Музыкальная кулинария» в исполнении солистки Сургутской филармонии Венеры Батыршиной

Место проведения: зал ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11

Время: 13:00

Вкусный концерт для маленьких зрителей. Запеканка из игр и шуток или суп-экспромт? – Угощайтесь! Мастер-класс по приготовлению мороженого, ой, точнее, по вокалу? - Легко! Но самое главное – веселый Кулинар поделится рецептом хорошего настроения.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билетов: 250 рублей. 3+

MAFIA /102dB

Место проведения: рок-бар 102dB/Beer & Rock-n-Roll, улица Маяковская, 12А

Время: 20:00

Рок-бар 102dB подготовил для сургутян мафию с новыми испытаниями и персонажами. Гостей ждет веселое досуг, сладкие призы и розыгрыши.

Телефон для справок: 788-320. Цена билетов: 200 рублей без клубной карты. 18+

Мастер-класс «Стерегущий сокровища»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3 этаж

Время: 12:00

На мастер-классе дети и взрослые смогут создать мифическое животное в технике «бумагопластика».

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билетов: от 100 рублей. 6+


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