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В сургутских ТЦ продолжают ловить антимасочников

За нарушение масочного режима в Сургуте штрафуют и горожан, и заведения

В сургутских ТЦ продолжают ловить антимасочников
Фото: Р.Нуриев

В Сургуте усиливаются рейды по выявлению антимасочников в торговых центрах. Полицейские не только штрафуют – они проводят пояснительные беседы с подростками и их родителями, чтобы они не посещали места общественного скопления толпами. Сегодня, 14 октября, проверка проходила в «Ауре» и «Сити Молле».

«Мы наблюдаем рост заболеваемости ковидом. Ежедневно выезжают две группы для контроля масочного режима, проверяются не только крупные торговые центры. На текущую дату возбуждено 2077 административных дел, они переданы на рассмотрение в городской суд», – рассказал Рифат Галиулин, исполняющий обязанности начальника отдела административного контроля контрольного управления.

По словам главного специалиста отдела административного контроля Сергея Газенко, нежелающих использовать СИЗы ищут и в отделениях почты, банках, общественном транспорте – охват широкий.

В среднем, за сутки составляется семь протоколов. Отмечается, что при первичном нарушении горожанину выносят предупреждение. Иногда штрафуют от 1 до 30 тысяч рублей, если ловят второй раз – до 50 тысяч. Тем не менее, повторные правонарушения возникают редко. Это было видно и на рейде – при виде сотрудника полиции посетители ТЦ быстро надевали маски.

«Сумма санкции принимается судьей в зависимости от того, как себя вел гражданин. Если сургутянин сразу исправил нарушение, надел маску, то ему будет предупреждение. Если человека доставляют в отдел полиции, то размер наказания возрастает», – добавил Рифат Галиулин.

Но штрафовать будут не только местных жителей – если в общественном месте нет бесплатных масок для посетителей, то владелец также будет наказан.

«Индивидуальный предприниматель и юридические лица должны обеспечить СИЗами и антисептиками людей. За это предусмотрена санкция: для юр.лиц – от 100 до 300 тысяч, для ИП – от 30 до 50 тысяч», – подчеркнул Сергей Газенко.

Рейды будут продолжаться до улучшения эпидобстановки в округе.


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14 октября в 22:33, просмотров: 1262, комментариев: 0

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