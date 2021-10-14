В Сургуте значительный дефицит младшего медперсонала

В Сургуте в пять раз вырос спрос на медсестер, санитаров и фельдшеров по сравнению с доковидным периодом. При этом, по подсчетам аналитиков портала Зарплата.ру, количество соискателей сократилось на 44%.

Отмечается, что сейчас младшему медицинскому персоналу предлагают зарплату от 40 тысяч рублей, самый большой заработок у ассистентов стоматологов – 50 тысяч. Меньше всего повезло санитарам, им предлагают всего 20 тысяч.

«Средняя заработная плата младшего медперсонала в сравнении с периодом до пандемии выросла почти на 14% — с 40 до 46 тыс. рублей. При этом в 2020 году рост средней зарплаты был выше почти на 33% — 54 тыс. рублей», – комментируют представители сайта.