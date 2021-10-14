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​Сюрприз: совхоз «Северное» еще существует

Ликвидация совхоза «Северное» в Сургуте продолжается восемь лет

​Сюрприз: совхоз «Северное» еще существует
Фото: pravdaurfo.ru

Скандально известное сургутское предприятие, о ликвидации которого заявили в 2013 году, до сих пор существует. Об этом стало известно на заседании городского штаба, которое провел глава Сургута Андрей Филатов. Факт восьмилетней ликвидации совхоза «Северное» шокировал не только градоначальника.

На заседании сообщили, что совхоз «Северное» находится на финальной стадии ликвидации Главное препятствие для завершения процесса – наличие дебиторской и кредиторской задолженности.

«Задача поставлена в кратчайшие сроки, сейчас мне нужно получить доступ ко всем финансовым, бухгалтерским документам, проанализировать всю ситуацию. Сложность в том, что предыдущий руководитель, председатель комиссии не передал ничего конкретного и сейчас не выходит на связь», – объяснил председатель ликвидационной комиссии СГМУП «Северное» Алексей Глущенко.

Проанализировать ситуацию и определиться с планом работы планируют до конца месяца. Глава города дал понять, что тянуть дальше некуда: «Будем каждое предприятие наизнанку выворачивать. По восемь лет у нас больше никто ликвидироваться не будет. Договорились?».

Напомним, совхоз «Северное» доставил хлопот не одному сургутскому градоначальнику. Стремление своевременно выплатить зарплату терпящему бедствие предприятию в конечном счете вылилось в уголовное преследование и отставку главы города Дмитрия Попова. Срочная продажа песка с грэсовской дамбы для получения средств на зарплату работникам совхоза стала основой для главной претензии силовиков, а, кроме того, Попова обвинили в якобы незаконной субсидии предприятию – но суд по всем этим эпизодам его оправдал.

Стоит отметить, что земли совхоза после его фактического разорения заинтересовали чиновников – в бытность главой Вадима Шувалова администрация пыталась перевести эти большие участки в зону «Ж-4», то есть фактически отдать под многоэтажную застройку, однако депутаты этому воспротивились. Как предполагается использовать опустевшие территории после окончательной ликвидации «Северного» – вопрос открытый.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 454, комментариев: 0

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