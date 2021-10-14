Парашютисты Сургута выступят на Чемпионате России в Чечне

Сургутские парашютисты отправились на Чемпионат России по купольной акробатике. Состязание пройдет в городе Гудермес (Чеченская Республика) с 16 по 24 октября.
Чемпионат проходит по следующим спортивным дисциплинам:
- Купольная акробатика - 4-перестроения.
- Купольная акробатика - 2-перестроения.
- Купольная акробатика - 4-ротация (в рамках этой номинации и покажут свое мастерство наши парашютисты).
- Фристайл.
- Фрифлайинг.
Отмечается, что на соревнование собираются лучшие спортсмены со своей России.
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