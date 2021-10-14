Сургутский участковый приехал на семейные разборки, а поймал торговку наркотиками

Жительница Москвы, проживающая в Сургуте, вызвала полицейских из-за семейного конфликта, а по итогу задержали ее. Как оказалось, женщина была наркобароншей – в ее квартире нашли мефедрон, метадон, кокаин, а также альфа-PVP общей массой более одного килограмма.

Все началось с того, что к месту вызова приехал участковый. Его встретила хозяйка квартиры в неадекватном состоянии: она путалась в показаниях, странно себя вела, речь была несвязной. Силовик заметил на полу странные свертки и вызвал подкрепление.

Женщину доставили на медицинское освидетельствование. Позже выяснилось, что она прибыла в нефтяную столицу в конце августа, надеясь заработать на продаже запрещенных веществ.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – сообщает УМВД Сургута.