Пристава из Югры признали виновной в злоупотреблении полномочиями – ущерб превысил 8 млн рублей

Суд в ХМАО взыскал в доход государства более 8 млн рублей по делу о штрафах. Соответствующий иск в суд подал Ханты-Мансийский межрайонный прокурор после вынесения приговору бывшему старшему судебному приставу. Она была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд установил, что пристав с 2016 по 2018 год не зарегистрировала исполнительные документы о взыскании штрафов по делам об административных правонарушениях. В результате не были приняты решения об их регистрации и меры к взысканию административных штрафов.

«Ввиду ее незаконных действий государству причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу государства взыскана указанная сумма», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.