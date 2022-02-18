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​«Все средства хороши». К ковидным пациентам больницы Ханты-Мансийска вызывают священников

Больница Ханты-Мансийска запустила новую услугу – исповедь в палате

​«Все средства хороши». К ковидным пациентам больницы Ханты-Мансийска вызывают священников
Окружная клиническая больница г. Ханты-Мансийск / vk.com

Ханты-Мансийская окружная клиническая больница запустила новую услугу для пациентов с коронавирусом — вызов православного священника в палату по телефону. Пригласить священника можно для совершения таинства исповеди, причастия и соборования, а также для общения с больным. Об этом сообщается в группе «ОКБ Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«В борьбе с болезнью все средства хороши! - говорится в сообщении медучреждения. – Свои усилия в спасении человеческих жизней и душ объединили священнослужители и медицинские работники. Доброе слово, ободряющая улыбка, тихая молитва, - все это порой куда эффективнее, чем химические препараты. Обратиться к Богу внутри себя, дать установку на исцеление может только сам человек».

Сообщается также, что окружная клиническая больница более 20 лет активно сотрудничает с Ханты-Мансийской Епархией. «20 сестер милосердия и 4 священника бескорыстно и преданно служат на благо пациентам. Даже в период пандемии», - следует из сообщения.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 185, комментариев: 0
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