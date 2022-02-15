Югорчанин обчистил аптеку из-за авитаминоза – похитил витамины и биодобавки

Сотрудница одной из аптек Ханты-Мансийска накануне обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, неизвестный похитил витамины и биологически активные добавки на общую сумму более 4 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний неработающий житель окружной столицы, ранее привлекавшийся к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый пояснил, что совершить преступление его заставил авитаминоз. Среди похищенного оказались витамины «ОМЕГА-3», цитрат магния, «ЭЖК Омега», витамин С, экстракт эхинацеи, экстракт Готу.

В отношении югорчанина возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.