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Югорчанина к совершению преступления подтолкнул авитаминоз

Югорчанин обчистил аптеку из-за авитаминоза – похитил витамины и биодобавки

Югорчанина к совершению преступления подтолкнул авитаминоз
pixabay.com

Сотрудница одной из аптек Ханты-Мансийска накануне обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, неизвестный похитил витамины и биологически активные добавки на общую сумму более 4 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний неработающий житель окружной столицы, ранее привлекавшийся к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый пояснил, что совершить преступление его заставил авитаминоз. Среди похищенного оказались витамины «ОМЕГА-3», цитрат магния, «ЭЖК Омега», витамин С, экстракт эхинацеи, экстракт Готу.

В отношении югорчанина возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.


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Сегодня в 13:48, просмотров: 90, комментариев: 0
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