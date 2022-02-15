16+
Логотип Сиапресс
USD  76,5762   EUR  86,8451  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

На горнолыжном комплексе в столице Югры расширили каток в четыре раза

Самый большой каток в регионе находится в Ханты-Мансийске

На горнолыжном комплексе в столице Югры расширили каток в четыре раза
Фото: admhmansy.ru

В Ханты-Мансийске расширили каток на территории горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» в четыре раза: с 1,5 тысячи до 5,5 тысячи квадратных метров. Теперь это самый большой каток в регионе. Об этом сообщает администрация города.

«Режим работы катка: среда-пятница — с 14:00 до 21:00, выходные и праздничные дни − с 11:00 до 21:00. Подробную информацию можно найти на сайте АУ «ЮграМегаСпорт», – добавили в мэрии столицы Югры.

Напомним, что ранее самый большой каток находился в Сургуте на Центральном площади. Он был размером более 3700 квадратных метров.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:34, просмотров: 151, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Житель Сургута потерял полтора миллиона рублей после телефонной беседы с мошенниками 1880
  2. ​В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса 1470
  3. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 1398
  4. ​В ХМАО компания незаконно вырубила лес, ущерб превысил 23 млн рублей 1269
  5. Режиссер Эмир Кустурица посетит фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске 1099
  6. ​Банки предлагают новый инструмент, который сделает ипотеку более доступной 1026
  7. ​Bloomberg предрек России «ошеломляющую сверхприбыль» в текущем году 888
  8. От ковида в ХМАО умерли еще семь человек 865
  9. В ХМАО из незаконного оборота изъяли более 16 тонн литров алкоголя 865
  10. Югра вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни 829
  1. Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся» 4824
  2. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 4807
  3. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 4472
  4. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 4194
  5. Югорчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности 4035
  6. Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE 3311
  7. Вартовчанка пожаловалась на торговлю бесплатными записями к врачу 3177
  8. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 2975
  9. ​Вартовчане жалуются на качество воды: что случилось 2823
  10. Вартовчанин, грубо толкнувший пенсионерку, записал видеообращение с извинениями 2772
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31599
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24566
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 11798
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 7862
  5. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 7679
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7675
  7. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7299
  8. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 6816
  9. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6722
  10. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 6607

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика