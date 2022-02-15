Самый большой каток в регионе находится в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске расширили каток на территории горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» в четыре раза: с 1,5 тысячи до 5,5 тысячи квадратных метров. Теперь это самый большой каток в регионе. Об этом сообщает администрация города.

«Режим работы катка: среда-пятница — с 14:00 до 21:00, выходные и праздничные дни − с 11:00 до 21:00. Подробную информацию можно найти на сайте АУ «ЮграМегаСпорт», – добавили в мэрии столицы Югры.

Напомним, что ранее самый большой каток находился в Сургуте на Центральном площади. Он был размером более 3700 квадратных метров.