Труп заблудившейся югорчанки обнаружили в лесах Ханты-Мансийска

Жительница Хаты-Мансийска заблудилась в лесу и замерзла насмерть. Она вызвала себе спасателей и сообщила, что потерялась в районе «Черемушкин лог», после этого ее телефон был недоступен.

На место поисков выехали полицейские и сотрудники управления городской защиты населения, днем 11 февраля к ним присоединились добровольцы. Обнаружить труп югорчанки удалось совместными усилиями.

Ранее мы писали о том, что спасатели помогли выбраться из леса заплутавшему лыжнику: мужчину эвакуировали в Урай живым и здоровым.