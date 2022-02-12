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Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу

Труп заблудившейся югорчанки обнаружили в лесах Ханты-Мансийска

Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу
Фото: pixabay.com

Жительница Хаты-Мансийска заблудилась в лесу и замерзла насмерть. Она вызвала себе спасателей и сообщила, что потерялась в районе «Черемушкин лог», после этого ее телефон был недоступен.

На место поисков выехали полицейские и сотрудники управления городской защиты населения, днем 11 февраля к ним присоединились добровольцы. Обнаружить труп югорчанки удалось совместными усилиями.

Ранее мы писали о том, что спасатели помогли выбраться из леса заплутавшему лыжнику: мужчину эвакуировали в Урай живым и здоровым.


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Сегодня в 13:10, просмотров: 251, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 16:53
Блин, она что там делала в лесу, грибы собирала или двенадцать месяцев искала?

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