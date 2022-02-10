Пенсионерка из Ханты-Мансийска перечислила больше 2 млн рублей мошеннику, который представился полицейским

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой мошенников на этот раз стала 73-летняя жительница окружного центра, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Установлено, что пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он предложил женщине перевести ее денежные накопления на так называемый «страховой банковский счет» во избежание преступных посягательств. При этом мошенник назвал не только свои имя, фамилию и отчество, но и номер нагрудного знака.

«Именно эта информация убедила женщину в правдивости и законности действий злоумышленника, и она, не задумываясь перевела все свои сбережения на общую сумму более 2 миллионов рублей на банковский счет, указанный мошенником», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В полиции напоминают: сотрудники внутренних дел не убеждают граждан в совершении тех или иных банковских операций. Если вам поступил звонок от сотрудника полиции с подобными требованиями, перезвоните по телефону 102.