Мэр Ханты-Мансийска заявил об установке обеззараживателей в автобусах

Автобусы Ханты-Мансийска оснастят до конца февраля обеззараживающими устройствами – заявил глава города Максим Ряшин во время заседания штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Подобная мера уже была введена: так, рециркуляторы уже установили на теплых остановках. При этом дезинфекция транспорта и общественный мест будет продолжаться.

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов отметил решение как очень эффективное: «Рециркуляторы на автобусных остановках — это хорошая комплексная профилактическая мера. Рекомендую использовать такой опыт в других муниципалитетах».