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​После ДТП с автобусом в Ханты-Мансийске началась прокурорская проверка

На месте ДТП с автобусом, в котором пострадали семь человек, работает прокурор Ханты-Мансийска

​После ДТП с автобусом в Ханты-Мансийске началась прокурорская проверка
Фото: 86.мвд.рф

После ДТП с рейсовым автобусом, которое случилось утром 2 февраля, началась прокурорская проверка.

«На место ДТП выезжал Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Артём Майоров. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги. При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщили siapress.ru в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса МАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб. В аварии пострадали семь человек, двое госпитализированы. Автобус принадлежит муниципальному дорожно-эксплутационному предприятию.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 46, комментариев: 0
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