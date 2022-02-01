Воздух в теплых остановках в столице Югры будет обеззараживаться от ковида

В Ханты-Мансийске теплые остановки оборудовали обеззараживателем воздуха. Эта мера наряду с внутренней уборкой направлена на дезинфекцию помещения от ковида.

Отмечается, что приборы эффективны в борьбе с бактериями, вирусами, в том числе COVID-19, спорами плесени, грибками и другими опасными патогенами. Воздух поступает внутрь корпуса и дезинфицируется с помощью ультрафиолетовых ламп, затем циркулирует внутри.

«Устройство не пропускает излучение, поэтому прибор безопасен для людей, которые находятся внутри остановочного комплекса», – сообщила администрация региональной столицы.