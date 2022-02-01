Уголовное дело возбуждено против югорчанина из-за попытки дать взятку полицейскому

65-летний житель Ханты-Мансийска, который хранил в гараже сотни бутылок контрафактного алкоголя, стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в покушении на дачу взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 28 января полицейские обнаружили в гараже подозреваемого более 600 бутылок немаркированного алкоголя. Чтобы избежать привлечения к ответственности, пенсионер передал сотруднику полиции 30 тыс. рублей в качестве взятки. Полицейский от денег отказался.

Подозреваемому назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в декабре 2021 и январе 2022 года в Югре в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 12 человек. В ходе проверок сотрудники полиции ХМАО изъяли из оборота на территории округа около 10 тыс. литров некачественного алкоголя. В окружной прокуратуре открыли «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.