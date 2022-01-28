Педофил из Ханты-Мансийска взят под стражу

Жителя Ханты-Мансийска подозревают в педофилии и изготовлении детского порно с участием своих жертв. 22-летний югорчанин совершил два изнасилования в отношении девятилетних мальчика и девочки, которые приходились ему родственниками.

По версии следствия, подозреваемый в октябре 2018 года рассылал в соцсетях порнографические фото с изображением несовершеннолетних. Первое сексуальное насилие горожанин совершил в 2016 году в квартире своего дома. Второе, при аналогичных обстоятельствах, в 2020.

«Злоумышленник задержан и по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных иных эпизодов преступной деятельности. Расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.

Напомним, что ранее жители столицы Югры рассылали фейк о педофиле в социальных сетях. Позже полиция региона эту информацию опровергла.