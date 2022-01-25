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​Ханты-Мансийск примет «Дух огня»

Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске в конце февраля

​Ханты-Мансийск примет «Дух огня»
Фото: vk.com/ugrafest2022

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 28 февраля. Он объединит программы сразу двух фестивалей – 2019 и 2020 годов, поскольку ранее они были отменены из-за пандемии. На сегодняшний момент подготовка к грандиозному мероприятию завершается, рассказали в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

«Наша задача сохранить, приумножить лучшие традиции фестиваля «Дух огня», – заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению кинофестиваля.

В мероприятии будут представлены фильмы различных стран – от Аргентины до Филиппин. Также традиционно «Югорский кинопрокат» покажет свою программу «Кино для всех». А в Киноцентре пройдет ретроспектива фильмов-победителей приза зрительских симпатий российского конкурса «Дух огня».

Напоминаем, югорчане сами выбирали тему для микрофильмов, которые представят на фестивале.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 140, комментариев: 0
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