Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске в конце февраля

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 28 февраля. Он объединит программы сразу двух фестивалей – 2019 и 2020 годов, поскольку ранее они были отменены из-за пандемии. На сегодняшний момент подготовка к грандиозному мероприятию завершается, рассказали в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

«Наша задача сохранить, приумножить лучшие традиции фестиваля «Дух огня», – заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению кинофестиваля.

В мероприятии будут представлены фильмы различных стран – от Аргентины до Филиппин. Также традиционно «Югорский кинопрокат» покажет свою программу «Кино для всех». А в Киноцентре пройдет ретроспектива фильмов-победителей приза зрительских симпатий российского конкурса «Дух огня».

Напоминаем, югорчане сами выбирали тему для микрофильмов, которые представят на фестивале.