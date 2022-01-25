Полиция опровергла информацию об изнасиловании ребенка в столице ХМАО

Среди жителей Ханты-Мансийска в соцсетях и чатах распространяется фейк о педофиле, который якобы изнасиловал девочку и теперь преследует других людей. В УМВД региона призвали югорчан не верить слухам и доверять информации из проверенных источников:

«УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности. Каких-либо преступлений в отношении несовершеннолетних граждан в текущем году не регистрировалось», – рассказали в правоохранительных органах.

Кроме того, полиция предупреждает, что за распространение ложной информации под видом достоверных сведений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в зависимости от тяжести наступивших последствий.