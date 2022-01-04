В Ханты-Мансийске пройдет спортивный фестиваль «Экстремальная зима»

В Ханты-Мансийске уже завтра, 5 января, пройдет фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима». Об этом журналистам сообщила замначальника управления физкультуры, спорта и молодежной политики города Ольга Киприянова.

Мероприятие состоится в спорткомплексе «Югра-Атлетикс». Поучаствовать в открытых соревнованиях по снегоходному кроссу на Кубок главы Ханты-Мансийска съедутся спортсмены из городов Югры, Ямала и Тюмени.

Зрители смогут увидеть не только спортивные состязания, но и огненное шоу по этническим мотивам с факелами и фейерверками. А семьи с детьми смогут поиграть на фестивале в «Гигантский хоккей», «Гигантские городки» и «Керлинг на тюбингах» на специальной площадке с надувными аттракционами и спортивными играми, уточняет «Югра 24».