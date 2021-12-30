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В Ханты-Мансийске выбрали лучших снеговиков

В столице ХМАО подвели итоги конкурса «Мой снеговик»

В Ханты-Мансийске выбрали лучших снеговиков
Администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске подвели итоги конкурса «Мой снеговик». Акция прошла в городе в шестой раз. Поучаствовать в ней могли все желающие: жители окружной столицы, трудовые коллективы и общественные организации.

Всего в конкурсе было шесть номинаций, в каждой выбрали победителей. Так, в номинации «Семейка снеговиков» первое место занял коллектив школы №2. «Снеговик-герой» лучше всего получился у сотрудников детсада «Незнайка».

Победителем в номинации «Динамичный снеговик» стал коллектив садика «Теремок». А самого «Сибирского снеговика» слепили сотрудники детсада «Брусничка». Победу за снежную фигуру в номинации «Символ года» присудили команде детского сада «Солнышко».


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Сегодня в 15:26, просмотров: 132, комментариев: 0
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