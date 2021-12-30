В столице ХМАО открылся новый участковый пункт полиции с игровой зоной для детей

В Ханты-Мансийске на ул. Радужной открылся новый участковый пункт полиции. Здание занимает площадь порядка 100 кв. м., в нем созданы комфортные условия не только для сотрудников полиции, но и граждан, обратившихся к ним за помощью, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Вести прием в новом пункте могут одновременно два участковых уполномоченных полиции и инспектор по делам несовершеннолетних.

«Рабочие места оснащены современной офисной и компьютерной техникой, есть доступ к сети Интернет и специализированным базам данных. Для удобства граждан с детьми организована игровая зона для малышей с настольными играми и книгами», - уточнили в пресс-службе полиции.

В скором времени в окружной столице заработает еще один участковый пункт полиции на улице Георгия Величко. В планах на будущее – строительство двух подобных зданий в новых микрорайонах Ханты-Мансийска.