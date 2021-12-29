16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6514   EUR  83,2040  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре мать-алкоголичка бросила детей, но суд все равно вынес решение в пользу семьи

Югорчане обеспокоены брошенными детьми в поселке Луговской

В Югре мать-алкоголичка бросила детей, но суд все равно вынес решение в пользу семьи
Фото: «Типичный Ханты-Мансийск»

В Ханты-Мансийском районе жители обеспокоены судьбой брошенных детей. Инцидент произошел в поселке Луговской и, по словам югорчанина, придавшего огласку в соцсетях, продолжается в течение шести лет. Как говорит житель региона, мама несовершеннолетних употребляет алкоголь и часто уходит из дома. В доме при этом нет воды и отопления. Об этом сообщили в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

«Пришёл в ужас, когда узнал, что грудного ребёнка они мыли средством для мытья посуды. У детей вся одежда грязная, мать беременна 7 ребёнком, только это её не останавливает, и она продолжает пить каждый день и уходить из дома, оставляя маленьких детей одних», – указано в посте в социальных сетях.

Муксун.fm передает, что администрация Луговского знает о происходящем. По информации чиновников, суд вынес решение в пользу семьи. За ситуацией следит соцзащита и школа, но результата это не возымело. Кроме того, дети должны были пройти медицинское обследование для школы, мэрия предоставила транспорт, однако женщина отказалась.

Сейчас, по словам главы посёлка, участковый инспектор полиции будет контролировать семью ежедневно.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:37, просмотров: 320, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Источник: Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в первые рабочие дни 2022 года 1392
  2. ​На трассе в Югре в ДТП погибли два человека 874
  3. Власти Сургута недовольны превращением в парковку Нефтеюганского шоссе 841
  4. В России могут вернуть смертную казнь 698
  5. ​На 5% поднимутся зарплаты в регионах «тюменской матрешки» 606
  6. ​Выйди из-за стола! Чем заняться на новогодних каникулах в Сургуте 570
  7. «Индекс оливье». Главный новогодний салат обойдется югорчанам в 495 рублей 556
  8. ​«Я пока поищу, вы отвечайте на вопрос» — «Нет, я подожду, ищите, ищите» 548
  9. Синоптики рассказали о погоде в Югре в новогоднюю ночь 524
  10. Югорских бизнесменов атаковали лжесотрудники МЧС 515
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 16268
  2. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 5355
  3. ​Самый большой хоровод в Югре оказался плановой эвакуацией 4200
  4. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 4130
  5. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 3588
  6. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 3435
  7. На Комсомольском озере в Нижневартовске могут появиться бассейн и площадка для роллер-спорта 3129
  8. ​Лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ» стал психотерапевт Андрей Курпатов 2917
  9. Нижневартовский боксер стал обладателем пояса IBF International 2887
  10. ​Ошибся - исправляюсь 2523
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 16268
  2. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 10106
  3. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9952
  4. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9765
  5. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 9370
  6. Нефтеюганск к Новому году украсят статуями оленей, медведя и крыльями 8532
  7. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8472
  8. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 8462
  9. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 8000
  10. ​В Нефтеюганске пенсионер сбил девочку-подростка на пешеходном переходе 7680

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика