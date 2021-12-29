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​На трассе в Югре в ДТП погибли два человека

Под Горноправдинском в ДТП погибли двое мужчин

​На трассе в Югре в ДТП погибли два человека
Фото: vk.com/id578629864

Во вторник, 28 декабря, около 14.00 на автодороге между Горноправдинском и Бобровкой в Ханты-Мансийском районе в ДТП погибли двое мужчин.

Столкнулись Kiaи Mitsubishi. «По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения. В результате ДТП двое человек в Mitsubishi, мужчины 1983 годов рождения, погибли на месте. Во втором транспортном средстве находилась семья с 4-летним ребенком, они доставлены в Горноправдинскую участковую больницу», - сообщили в пресс-службе окружной полиции.


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Сегодня в 09:02, просмотров: 211, комментариев: 0
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