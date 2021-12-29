Под Горноправдинском в ДТП погибли двое мужчин

Во вторник, 28 декабря, около 14.00 на автодороге между Горноправдинском и Бобровкой в Ханты-Мансийском районе в ДТП погибли двое мужчин.

Столкнулись Kiaи Mitsubishi. «По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения. В результате ДТП двое человек в Mitsubishi, мужчины 1983 годов рождения, погибли на месте. Во втором транспортном средстве находилась семья с 4-летним ребенком, они доставлены в Горноправдинскую участковую больницу», - сообщили в пресс-службе окружной полиции.