Квартиру Собянина в Ханты-Мансийске выставили на продажу за 12 млн рублей

В Ханты-Мансийске за 12 млн рублей продают квартиру, которой владел мэр Москвы Сергей Собянин, когда работал председателем думы ХМАО. Квартира находится в так называемом «генеральском доме» в центре окружной столицы.

На сайте продаж уточняется, что квартира двухэтажная, пятикомнатная, в ней сделан качественный ремонт, положен ламинат, есть натяжные потолки и лестница из ценных пород дерева.

Элитный дом, где находится квартира, был построен в 2000 году, сообщили в риэлтерской фирме «Этажи» Znak.com. «В ней Собянин не жил, но недвижимость числилась именно за ним. Это по данным сегодняшних владельцев», — добавили в агентстве.

Сергея Собянин работал главой Когалыма с 1991 по 1993 год. С 1994 по 2000 год занимал пост председателя думы ХМАО, а с 2001 по 2005 год был губернатором Тюменской области.