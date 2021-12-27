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Власти ХМАО выделили почти 20 млн рублей на ремонт здания правительства округа

На ремонт здания правительства Югры потратят 19,4 млн рублей

Власти ХМАО выделили почти 20 млн рублей на ремонт здания правительства округа
admhmao.ru

Власти ХМАО ищут подрядчика для ремонта и технического обслуживания здания окружного правительства и окружной думы, которое находится в центре Ханты-Мансийска на улице Мира. Потратить на ремонт планируется до 19,4 млн рублей, следует из материалов тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Речь идет о планово-предупредительном ремонте инженерных сетей и оборудовании. Заявки на участие в торгах принимаются с 22 декабря 2021 года по 21 января 2022 года. Заказчиком работ выступает окружная дирекция по эксплуатации служебных зданий. Подрядчик, получивший контракт, должен будет выполнить ремонт в период с момента заключения договора и до 30 ноября 2023 года.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 292, комментариев: 0
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