Максим Ряшин занял седьмое место в рейтинге мэров 2021 года

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин занял седьмое место в рейтинге мэров России 2021 года. Список составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Член Общественной палаты Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев считает такой результат работы градоначальника закономерным. «Ханты-Мансийск по многим параметрам стал удобным, комфортным, уютным, безопасным, и горожане уверенно смотрят в будущее. По данным социологов более семидесяти процентов жителей города доверяют своему мэру», - отметил он.

В топ-3 рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, главы Тюмени Руслан Кухарук и Казани Ильсур Метшин.