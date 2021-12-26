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​Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в десятку мэров года

Максим Ряшин занял седьмое место в рейтинге мэров 2021 года

​Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в десятку мэров года
Фото: admhmansy.ru

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин занял седьмое место в рейтинге мэров России 2021 года. Список составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Член Общественной палаты Ханты-Мансийска Анатолий Корнеев считает такой результат работы градоначальника закономерным. «Ханты-Мансийск по многим параметрам стал удобным, комфортным, уютным, безопасным, и горожане уверенно смотрят в будущее. По данным социологов более семидесяти процентов жителей города доверяют своему мэру», - отметил он.

В топ-3 рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, главы Тюмени Руслан Кухарук и Казани Ильсур Метшин.


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Сегодня в 19:23, просмотров: 137, комментариев: 0
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