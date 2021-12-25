В столице Югры финиширует строительство нового здания школы №8

Ученики средней школы №8 в Ханты-Мансийске уже в 2022 году будут грызть гранит науки в новом здании. Об этом во время заседания штаба по вопросам капитального строительства рассказал мэр города.

В настоящее время проводятся комплексные пуско-наладочные работы сетей пожарной и охранной сигнализации, системы контроля и учета доступа, видеонаблюдения, вентиляции, дымоудаления и лифтового оборудования.

«Отметим, второй корпус школы № 8, рассчитанный на 600 ученических мест, включает два спортзала, актовый, читальный залы, тир, медицинский блок и учебные помещения. Школа строится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования», – добавили в администрации Ханты-Мансийска.