В тройном ДТП в Ханты-Мансийске пострадали двое взрослых и ребенок

В среду, 22 декабря, в 16.05 на улице Студенческая в Ханты-Мансийске столкнулись три автомобиля. В отделении пропаганды УГИБДД Югры рассказали, что аварию спровоцировал МАЗ, водитель которого не выбрал безопасный боковой интервал до движущегося в попутном направлении автомобилем.

Груженый снегом грузовик врезался в автомобиль Kia, которым управляла 20-летняя девушка. Легковушку откинуло на Lada.

«В результате ДТП водитель и пассажир Kia, 6-летняя девочка, а также пассажир Lada, 37-летняя женщина, получили травмы», - сообщили в ведомстве.

Всего за 22 декабря на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили травмы.