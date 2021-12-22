В Ханты-Мансийске эвакуировали крупный торговый центр

Вечером во вторник, 22 декабря, в Ханты-Мансийске эвакуировали торговый центр «Небо». В 20.13 на первом этаже здания сработала автоматическая пожарная сигнализация.

«Первое подразделение прибыло через четыре минуты. В ходе проведения разведки открытого горения обнаружено не было, на первом этаже произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 180 человек. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов.