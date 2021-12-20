Жительница Ханты-Мансийска перевела на счета мошенников два миллиона рублей

Полиция Ханты-Мансийска возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов на этот раз стала 33-летняя жительница окружного центра.

Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банк и сообщил, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, злоумышленник предложил югорчанке оформить встречный кредит и перевести деньги на так называемые «независимые банковские счета».

«Поддавшись на уговоры, заявительница оформила кредит и через мобильный банк при помощи 19 транзакций перевела на сторонние банковские счета около двух миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Ранее стало известно, что югорчане перевели на счета мошенников свыше 600 млн руб. с начала 2021 года. Сотрудники Банка России и полиции рассказали жителям округа о наиболее популярных схемах преступлений, совершаемых по телефону и через интернет, и дали рекомендации, как защититься от киберкраж и финансовых мошенников.