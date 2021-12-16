Число пациентов в «красной зоне» ОКБ Ханты-Мансийска сократилось почти на треть

В Ханты-Мансийске наметилась тенденция к снижению числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщила главный врач Окружной клинической больницы Елена Кутефа в интервью ГТРК «Югория».

«На сегодняшний день в «красной зоне» лечится 110 человек, ровно неделю назад эта цифра была 145-150. Сейчас мы выписываем пациентов, они выздоравливают. Тем не менее, 15 человек пока еще находятся в реанимации, из них 8 – на искусственной вентиляции легких», - цитирует медика пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

По оценке главврача ОКБ, на улучшение ситуации повлияло разобщение детей - в течение двух недель школьники учились дистанционно. А также продолжающаяся кампания по вакцинации против коронавируса.

«Число вакцинированных на сегодняшний день составляет уже 77% от тех жителей города, кто хотел и смог поставить прививку от коронавирусной инфекции, а это хорошая цифра. И мы наблюдаем, чем выше число вакцинированных, тем ниже число заболевших, тем меньше вновь регистрируемых случаев», - добавила Елена Кутефа.