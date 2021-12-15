Нет пандусов и парковок. В ОНФ оценили доступность медучреждений в Ханты-Мансийске

Медицинские учреждения Ханты-Мансийска не оборудованы пандусами, а лестницы в них настолько крутые, что это делает поликлиники недоступными для отдельных категорий граждан. К такому выводу пришли активисты Народного фронта в Югре, которые обследовали филиалы Окружной клинической больницы (ОКБ) на ул. Свободы, Рябиновой и Парковой.

В ходе мониторинга выяснилось, что только поликлиника на Рябиновой оборудована пандусами для маломобильных граждан и, пусть небольшой, но автомобильной парковкой. Два других филиала из-за отсутствия пандусов и лифтов не принимают инвалидов.

«Пожилым гражданам и мамам с маленькими детьми приходится пользоваться крутыми, как на ул. Свободы, лестницами. Филиалы на ул. Свободы и Парковой находятся в приспособленных помещениях», - отметили в пресс-службе ОНФ.

Пациенты поликлиники на ул. Парковой также пожаловались на проблему с парковкой. Медучреждение находится в частном секторе, и придомовая территория частных домов огорожена от чужих автомобилем.

Жалобы поступили и на автобусное сообщение с филиалами ОКБ. Так, на ул. Свободы остановка есть в шаговой доступности от медучреждения, однако автобус №77 ходит, по словам пациентов, «раз в полтора часа». Проблема ул. Парковой в том, что там перестала ходить удобная маршрутка №17. На Рябиновой, по словам граждан, остановки на ул. Гагарина располагаются очень далеко от поликлиники, а других, более удобных маршрутов, нет.



Все данные мониторинга в Ханты-Мансийске направлены в центральный штаб ОНФ.