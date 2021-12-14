В центре Ханты-Мансийска иномарка вылетела на тротуар и перевернулась

В центре Ханты-Мансийска автомобиль Hyundai Cretta улетел с дороги и перевернулся на бок, врезавшись в столб. Фото и видео с места горожане опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Шевченко и Доронина. По словам очевидцев, водитель кроссовера не справился с управлением, вылетел с дороги и, перевернувшись, приземлился на тротуар. Сообщается также, что в аварии пострадал один человек.

Накануне, 13 декабря, на дороге «Сургут-Когалым» столкнулись автобус «Сургутнефтегаза» и легковой автомобиль компании Uber. В аварии погибла пассажирка легковушки. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя такси.