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​Подозреваемого в убийстве прокурора Югры обвинили еще в одном тяжком преступлении

В Югре планировалось убийство бывшего заместителя прокурора

​Подозреваемого в убийстве прокурора Югры обвинили еще в одном тяжком преступлении
Фото: hmao.sledcom.ru

Бывший главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по Югре Юрий Чекин стал фигурантом еще одного уголовного дела. Ему предъявлено обвинении в организации убийства по найму, которое не было доведено до конца.

По версии следствия, Чекин в 2011 году планировал убить бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры Югры. За исполнение заказа он предложил своему знакомому восемь миллионов рублей, однако исполнитель в последний момент отказался.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с января по февраль 2011 года Чекин Ю.В., находясь в международном розыске, испытывая личную неприязнь к бывшему заместителю прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, занимавшему указанную должность до 1996 года, организовал убийство последнего. В качестве исполнителя убийства он за вознаграждение в восемь миллионов рублей привлек одного из своих знакомых, которому передал аванс четыре миллиона рублей. Однако, довести преступный умысел на убийство бывшего заместителя прокурора округа до конца Чекин не смог по независящим от него обстоятельствам – в связи с отказом исполнителя от совершения преступления», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, Юрия Чекина задержали в конце октября 2021 года. Его обвиняют в организации убийства прокурора Югры Юрия Бедерина, которое было совершено в Ханты-Мансийске в июле 2000 года. Также, по версии следствия, на счету обвиняемого организация убийств еще двух человек, мошенничество и хищение.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 214, комментариев: 0
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