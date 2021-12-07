Жительница Ханты-Мансийска подозревается в покушении на убийство матери

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, преступление произошло вечером 6 декабря. Подозреваемая, будучи пьяной, разозлилась на свою 59-летнюю мать на нравоучения с ее стороны по вопросам воспитания детей. Она с силой сдавила шею пожилой женщины.

«Действия злоумышленницы пресек ее несовершеннолетний сын, который, увидев происходящее, закричал. Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.