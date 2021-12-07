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В Ханты-Мансийске подросток не дал матери убить бабушку

Жительница Ханты-Мансийска подозревается в покушении на убийство матери

В Ханты-Мансийске подросток не дал матери убить бабушку
pixabay.com

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на убийство, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, преступление произошло вечером 6 декабря. Подозреваемая, будучи пьяной, разозлилась на свою 59-летнюю мать на нравоучения с ее стороны по вопросам воспитания детей. Она с силой сдавила шею пожилой женщины.

«Действия злоумышленницы пресек ее несовершеннолетний сын, который, увидев происходящее, закричал. Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 76, комментариев: 0
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