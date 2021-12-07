В Югре спасли рыбаков, у которых сломался снегоход

В Югре спасатели уберегли от возможной смерти двоих рыбаков. Мужчины отправились на снегоходе на рыбалку на озеро недалеко от Ханты-Мансийска. Накануне вечером они должны были вернуться домой, о чем заранее предупредили своих родных. Однако в указанное время рыбаки не появились дома и перестали выходить на связь, пишет телеграм-канал «Мегаполис ЮГРА».

В какой-то момент близким удалось дозвониться до мужчин. Оказалось, что снегоход рыбаков сломался, и им пришлось заночевать в палатке. Под утро мужчин нашли спасатели муниципального штаба «Гумкорпуса», обогрели и доставили в город.