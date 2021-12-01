Рост ОРВИ стал причиной перехода на дистант девяти школ Ханты-Мансийска

Школьники Ханты-Мансийска ушли на дистант из-за ОРВИ до 8 декабря. Одиннадцатые классы перейдут на удаленку уже завтра, 2 декабря.

Также вместе с общеобразовательными организациями очный формат приостановят учреждения дополнительного образования, физкультурно-спортивные организации, клубные формирования в учреждениях культуры.

«Соответствующее решение принято департаментом образования Администрации Ханты-Мансийска на основании Постановления главного санитарного врача по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району», – комментирует пресс-служба мэрии.

Отметим, что в городе девять школ, в которых обучается более 15 тысяч детей.