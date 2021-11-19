Спасателями пришлось эвакуировать двух мужчин, провалившихся под лед в районе Ханты-Мансийска

Под Ханты-Мансийском под лед провалился вездеход. Инцидент произошел 18 ноября на протоке Вандыкова – спасателей вызвал один из пассажиров транспорта. Мужчина рассказал, что не может выбраться из вездехода.

«Прибыв к месту вызова, при помощи снегоболотохода, спасатели обнаружили колёсный вездеход в неподвижном состоянии, в вездеходе находились два человека. Мужчины в медицинской помощи не нуждались, были эвакуированы в Ханты-Мансийск», – рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что все зимние переправы в Югре оборудуют только к концу декабря. Сейчас на этих участках установлены дорожные знаки «Въезд запрещен», а также устроены заградительные снежные валы и установлены шлагбаумы, препятствующие выезду.