В столице Югры начаты работы по украшению города к Новому году

Столица Югры начинает преображаться к Новому году: традиционно на Центральной площади будут украшены елки, появится обновленная подсветка, скульптуры персонажей сказки «Аленький цветочек» и ледовые городки. Также в Саморово установят фигуры, посвященные Ледниковому периоду.

«Кроме этого, планируется заливка бесплатного катка, который будет располагаться у входа в парк им. Б.Лосева. Отметим, идея создания такого катка принадлежит самим горожанам – хантымансийцы часто писали в соцсетях, что городу необходимо еще одно место для зимнего досуга. Администрация города с готовностью поддержала инициативу. Вот уже второй год подряд каток будет радовать горожан», – пишет мэрия города.