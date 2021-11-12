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Ханты-Мансийск начали готовить к Новому году

В столице Югры начаты работы по украшению города к Новому году

Ханты-Мансийск начали готовить к Новому году
Фото: admhmansy.ru

Столица Югры начинает преображаться к Новому году: традиционно на Центральной площади будут украшены елки, появится обновленная подсветка, скульптуры персонажей сказки «Аленький цветочек» и ледовые городки. Также в Саморово установят фигуры, посвященные Ледниковому периоду.

«Кроме этого, планируется заливка бесплатного катка, который будет располагаться у входа в парк им. Б.Лосева. Отметим, идея создания такого катка принадлежит самим горожанам – хантымансийцы часто писали в соцсетях, что городу необходимо еще одно место для зимнего досуга. Администрация города с готовностью поддержала инициативу. Вот уже второй год подряд каток будет радовать горожан», – пишет мэрия города.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 169, комментариев: 0
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