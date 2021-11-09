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Санврачи занялись инцидентом об опасных медотходах в мусорных баках югорчан

Жители поселка под Ханты-Мансийском заметили у себя в мусорках опасные медотходы

Санврачи занялись инцидентом об опасных медотходах в мусорных баках югорчан
Фото: Зеленый Фронт

Инцидент с медицинскими отходами в поселке Снежном (Ханты-Мансийский район) проверит Роспотребнадзор. Напомним, что в начале октября активисты «Зеленого Фронта» получили жалобу от местных жителей, якобы в их мусорные баки сбрасываются эпидемиологически опасные отходы кожно-венерологического диспансера.

«Как выявили экологи «Зеленого Фронта», государственный контракт на оказание услуг по вывозу и утилизации (обезвреживание, уничтожение) медицинских отходов класса опасности «Б» из Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера находится на исполнении у ООО «Утилизирующая компания». В связи с признаками, указывающий не незаконный вывоз медотходов под видом ТБО, то есть на грубые нарушения санитарного законодательства РФ, экоактивисты обратились в Роспотребнадзор», – поделились представители движения.

Санврачи выявили нарушение. Теперь должностному лицу, ответственному за схему обращения отходов, может быть штраф, а юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 114, комментариев: 0
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