Жители поселка под Ханты-Мансийском заметили у себя в мусорках опасные медотходы

Инцидент с медицинскими отходами в поселке Снежном (Ханты-Мансийский район) проверит Роспотребнадзор. Напомним, что в начале октября активисты «Зеленого Фронта» получили жалобу от местных жителей, якобы в их мусорные баки сбрасываются эпидемиологически опасные отходы кожно-венерологического диспансера.

«Как выявили экологи «Зеленого Фронта», государственный контракт на оказание услуг по вывозу и утилизации (обезвреживание, уничтожение) медицинских отходов класса опасности «Б» из Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера находится на исполнении у ООО «Утилизирующая компания». В связи с признаками, указывающий не незаконный вывоз медотходов под видом ТБО, то есть на грубые нарушения санитарного законодательства РФ, экоактивисты обратились в Роспотребнадзор», – поделились представители движения.

Санврачи выявили нарушение. Теперь должностному лицу, ответственному за схему обращения отходов, может быть штраф, а юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.