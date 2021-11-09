Столица Югры заняла восьмую строчку рейтинга самых умных городов

Ханты-Мансийск стал одним из самых умных городов, заняв восьмую строчку рейтинга в группе «Большие города с населением от 100 до 250 тысяч жителей». Индекс цифровизации городского хозяйства в городах страны – «IQ городов» по итогам 2020 года – составляет Минстрой. Учитывалось, насколько эффективно российские территории проводят цифровую трансформацию городского хозяйства и реализуют проект «Умный город».

«Результаты Индекса за 2020 год демонстрируют, что в нашем городе процесс цифровизации идет высокими темпами. Ханты-Мансийск улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом - значение Индекса IQ выросло почти в два раза. (с 37,88 до 62,29)». Эта оценка свидетельствует об эффективности проведения мероприятий по цифровой трансформации городского хозяйства, выбранных нами решений «Умного города», – рассказал глава окружного центра Максим Ряшин.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в Ханты-Мансийске в 2020 году установили четыре теплых «умных» остановок, павильоны которых оборудованы климат-контролем, светодиодным экраном, USB панелью для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi роутерами и видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный город». Кроме того, город стал первым из муниципалитетов Югры, который внедрил практику оборудования «умной квартиры» для людей с ОВЗ.