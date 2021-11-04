В Ханты-Мансийском районе стали чаще происходить ДТП с лосями и оленями

В Ханты-Мансийском районе под колесами автомобиля стали чаще гибнуть олени и лоси. Так, по сообщениям ЕДДС, за последний месяц произошло пять инцидентов, в которых пострадали не только животные, но и люди. Отмечается, что каждое ДТП произошло в темное время суток.

«Уважаемые автолюбители! Обращайте внимание на предупреждающие знаки «Дикие животные», установленные на автодорогах. В этих местах наиболее вероятен выход лося на проезжую часть. Также необходимо не только соблюдать скоростной режим, но и следить за обочинами дорог. Также напоминаем, что за уничтожение объектов животного мира, даже неумышленное, взыскивается ущерб в размере 80 тысяч за одну особь лося», – призывает Природнадзор.